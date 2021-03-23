В Калужской области 41 199 человек привились от коронавируса

В Калужской области по состоянию на 22 марта прививку первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-ВАК» (Спутник V) сделали 41 199 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Алан ЦКАЕВ на заседании регионального оперативного штаба.

За последнюю неделю привились 3477 калужан – в среднем по 497 в сутки. Темпы вакцинация, по сравнению с предыдущими неделями, немного выросли.

Если текущие темпы сохранятся, то на вакцинирование 490 тысяч жителей Калужской области, о которых недавно говорил губернатор Владислав Шапша, уйдет два с половиной года.

На данный момент в Калужской области выявлены 31 768 случаев ковида. В настоящее время в больницах на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 6 человек, на неинвазивной ИВЛ – 23, на кислородной поддержке – 506. За последние сутки в больницы поступило 30 человек, 31 пациент выписан.

Тем временем

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