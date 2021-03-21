В Калуге восстановят пешеходную зону набережной Оки

Городской голова Дмитрий Денисов в ходе рабочей встречи с руководителем предприятия «Калугаблагоустройство» Русланом Желтковым предложил привести в порядок территорию склона вдоль улицы Набережная.



— Здесь у нас существует набережная, два пешеходных яруса вдоль дороги и лестничные сходы к ним. Всё это нужно обязательно восстановить. Склон — очистить от разросшегося кустарника и «довести до ума» пешеходную зону, чтобы удобно здесь было не только гулять, но и ездить на велосипеде. Все пользуются верхним тротуаром вдоль проезжей части улицы Набережная, а здесь — на пешеходной части чуть ниже и воздух чище, и шума машин не слышно. Место отличное. Нужно добавить здесь освещения и дополнить благоустройство современными элементами озеленения, — сказал Дмитрий Денисов.



Детально всё проработать, добавить свои конструктивные предложения по обустройству данной территории и просчитать проект городской голова поручил «Калугаблагоустройству» совместно с сектором главного архитектора и профильным управлением.