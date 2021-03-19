В Калуге устроили новые проверки собачников

В четверг, 18 марта, в Калуге члены административных комиссий проверили, по правилам ли горожане выгуливают собак в районе сквера Жукова и площади Маяковского.

- Проверяющие проследили за выполнением собаководами основных правил выгула домашних животных, особый акцент был сделан на выгул собак без поводка, что является нарушением пункта 14.6 Правил благоустройства муниципального образования «Город Калуга», - отмечают в горуправе. - Всего за время рейда в отношении владельцев собак, осуществляющих выгул без поводка, составлено два протокола. С пятью владельцами проведена профилактическая беседа о необходимости уборки за своими питомцами.

Протоколы будут рассмотрены на ближайших заседаниях административных комиссий, для хозяев домашних животных предусмотрено наказание в виде предупреждение или штрафа от трех до пяти тысяч рублей.

За 2020 год и первые три месяца 2021 года в Калуге за несоблюдение правил выгула домашних животных привлечены к административной ответственности 107 человек, уточнили в городской управе.