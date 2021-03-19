В 17 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в пятницу, 19 марта, подтвердили 73 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 31 547, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 77 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 29 291 калужанин.

Зафиксированы две новые смерти. Скончались 69-летний житель Бабыниского района и 79-летний пациент из Дзержинского района. В списке умерших теперь 281 калужанин.

На лечении остаются 1975 человек.

В восьми районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 410 (+14 к предыдущему дню),

Обнинск – 159 (-2),

Боровский район – 127 (+6),

Малоярославецкий район – 115 (-4),

Козельский район – 110 (-2),

Кировский район – 97 (-2),

Жуковский район – 95 (-2),

Дзержинский район – 90 (-1),

Людиновский район – 89 (+2),

Думиничский район – 73 (+1),

Сухиничский район – 68 (-1),

Бабынинский район – 65 (-2),

Перемышльский район – 59 (+1),

Тарусский район – 57 (+1),

Медынский район – 50 (-3),

Юхновский район – 44 (-2),

Ферзиковский район – 42 (0),

Жиздринский район – 35 (+4),

Спас-Деменский район – 33 (+2),

Мосальский район - 28 (-2),

Хвастовичский район – 25 (-2),

Мещовский район – 24 (-4),

Износковский район – 22 (-3),

Куйбышевский район – 21 (-3),

Ульяновский район – 19 (-1),

Барятинский район – 18 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 19 марта 2021 года.

Тем временем

«Клиника года – 2021» - продолжается голосование. Подробности.

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