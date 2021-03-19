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В 17 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в пятницу, 19 марта, подтвердили 73 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 31 547, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 77 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 29 291 калужанин.
Зафиксированы две новые смерти. Скончались 69-летний житель Бабыниского района и 79-летний пациент из Дзержинского района. В списке умерших теперь 281 калужанин.
На лечении остаются 1975 человек.
В восьми районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 410 (+14 к предыдущему дню),
- Обнинск – 159 (-2),
- Боровский район – 127 (+6),
- Малоярославецкий район – 115 (-4),
- Козельский район – 110 (-2),
- Кировский район – 97 (-2),
- Жуковский район – 95 (-2),
- Дзержинский район – 90 (-1),
- Людиновский район – 89 (+2),
- Думиничский район – 73 (+1),
- Сухиничский район – 68 (-1),
- Бабынинский район – 65 (-2),
- Перемышльский район – 59 (+1),
- Тарусский район – 57 (+1),
- Медынский район – 50 (-3),
- Юхновский район – 44 (-2),
- Ферзиковский район – 42 (0),
- Жиздринский район – 35 (+4),
- Спас-Деменский район – 33 (+2),
- Мосальский район - 28 (-2),
- Хвастовичский район – 25 (-2),
- Мещовский район – 24 (-4),
- Износковский район – 22 (-3),
- Куйбышевский район – 21 (-3),
- Ульяновский район – 19 (-1),
- Барятинский район – 18 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 19 марта 2021 года.
Тем временем
«Клиника года – 2021» - продолжается голосование. Подробности.
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