В Калужской области еще два человека умерли от коронавируса 19 марта

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 281, сообщили KP40 в пятницу, 19 марта, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены также 73 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 31 547.

Выздоровели еще 77 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 29 291 калужанин.

На лечении остается 1975 человек.

По всей России за сутки выявлены 9699 случаев коронавируса. За весь период - 4 437 938. Выписаны за сутки – 12 337, за весь период – 4 049 373. За последние сутки умерли 443 человека, за все время – 94 267.

Тем временем

Слухи о массовой проверке калужан на коронавирус оказались преувеличены. Подробности.

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