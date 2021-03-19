€ 80.12 0.42
В Калужской области еще два человека умерли от коронавируса 19 марта
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 281, сообщили KP40 в пятницу, 19 марта, в федеральном оперативном штабе.
Выявлены также 73 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 31 547.
Выздоровели еще 77 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 29 291 калужанин.
На лечении остается 1975 человек.
По всей России за сутки выявлены 9699 случаев коронавируса. За весь период - 4 437 938. Выписаны за сутки – 12 337, за весь период – 4 049 373. За последние сутки умерли 443 человека, за все время – 94 267.
Тем временем
Слухи о массовой проверке калужан на коронавирус оказались преувеличены. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!