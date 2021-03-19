В каких районах Калужской области пациенты умерли от коронавируса 19 марта

Как мы уже рассказывали, в Калужской области в пятницу, 19 марта, подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 281. В региональном оперативном штабе сообщили KP40, что скончались 69-летний житель Бабынинского района и 79-летний пациент из Дзержинского района.

Выявлены также 73 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 31 547.

Выздоровели еще 77 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 29 291 калужанин.

На лечении остается 1975 человек.

Тем временем

Слухи о массовой проверке калужан на коронавирус оказались преувеличены. Подробности.

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