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В 18 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в среду, 17 марта, подтвердили 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 31 399, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 83 жителя нашего региона. Всего с болезнью справился 29 134 калужанина.
Зафиксированы две новые смерти. Скончались 84-летний житель Юхновского района и 74-летний пациент из Кировского района. В списке умерших теперь 277 калужан.
На лечении остаются 1988 человек.
В восьми районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 18 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 414 (+5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 174 (-3),
- Боровский район – 127 (+3),
- Малоярославецкий район – 117 (+3),
- Козельский район – 112 (+2),
- Кировский район – 101 (-2),
- Жуковский район – 98 (-2),
- Дзержинский район – 93 (-1),
- Людиновский район – 85 (-1),
- Думиничский район – 77 (-2),
- Сухиничский район – 70 (-2),
- Бабынинский район – 64 (-2),
- Перемышльский район – 55 (-4),
- Тарусский район – 53 (+1),
- Медынский район – 48 (+3),
- Юхновский район – 42 (+6),
- Ферзиковский район – 39 (+5),
- Жиздринский район – 29 (-3),
- Спас-Деменский район – 28 (-3),
- Мосальский район - 27 (-2),
- Мещовский район – 26 (-1),
- Хвастовичский район – 24 (-2),
- Износковский район – 23 (-1),
- Куйбышевский район – 22 (-1),
- Ульяновский район – 21 (-1),
- Барятинский район – 19 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 17 марта 2021 года.
Тем временем
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