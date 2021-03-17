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В 18 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 17.03.2021 15:46 0 739
В 18 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в среду, 17 марта, подтвердили 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 31 399, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 83 жителя нашего региона. Всего с болезнью справился 29 134 калужанина.

Зафиксированы две новые смерти. Скончались 84-летний житель Юхновского района и 74-летний пациент из Кировского района. В списке умерших теперь 277 калужан.

На лечении остаются 1988 человек.

В восьми районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 18 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 414 (+5 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 174 (-3),
  • Боровский район – 127 (+3),
  • Малоярославецкий район – 117 (+3),
  • Козельский район – 112 (+2),
  • Кировский район – 101 (-2),
  • Жуковский район – 98 (-2),
  • Дзержинский район – 93 (-1),
  • Людиновский район – 85 (-1),
  • Думиничский район – 77 (-2),
  • Сухиничский район – 70 (-2),
  • Бабынинский район – 64 (-2),
  • Перемышльский район – 55 (-4),
  • Тарусский район – 53 (+1),
  • Медынский район – 48 (+3),
  • Юхновский район – 42 (+6),
  • Ферзиковский район – 39 (+5),
  • Жиздринский район – 29 (-3),
  • Спас-Деменский район – 28 (-3),
  • Мосальский район - 27 (-2),
  • Мещовский район – 26 (-1),
  • Хвастовичский район – 24 (-2),
  • Износковский район – 23 (-1),
  • Куйбышевский район – 22 (-1),
  • Ульяновский район – 21 (-1),
  • Барятинский район – 19 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 17 марта 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 17 марта 2021 года.

Тем временем

«Клиника года – 2021» - продолжается голосование. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 17.03.2021 15:46 0 739
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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