В 18 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в среду, 17 марта, подтвердили 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 31 399, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 83 жителя нашего региона. Всего с болезнью справился 29 134 калужанина.

Зафиксированы две новые смерти. Скончались 84-летний житель Юхновского района и 74-летний пациент из Кировского района. В списке умерших теперь 277 калужан.

На лечении остаются 1988 человек.

В восьми районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 18 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 414 (+5 к предыдущему дню),

Обнинск – 174 (-3),

Боровский район – 127 (+3),

Малоярославецкий район – 117 (+3),

Козельский район – 112 (+2),

Кировский район – 101 (-2),

Жуковский район – 98 (-2),

Дзержинский район – 93 (-1),

Людиновский район – 85 (-1),

Думиничский район – 77 (-2),

Сухиничский район – 70 (-2),

Бабынинский район – 64 (-2),

Перемышльский район – 55 (-4),

Тарусский район – 53 (+1),

Медынский район – 48 (+3),

Юхновский район – 42 (+6),

Ферзиковский район – 39 (+5),

Жиздринский район – 29 (-3),

Спас-Деменский район – 28 (-3),

Мосальский район - 27 (-2),

Мещовский район – 26 (-1),

Хвастовичский район – 24 (-2),

Износковский район – 23 (-1),

Куйбышевский район – 22 (-1),

Ульяновский район – 21 (-1),

Барятинский район – 19 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 17 марта 2021 года.

Тем временем

«Клиника года – 2021» - продолжается голосование. Подробности.

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