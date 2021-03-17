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Стали известны подробности о двух новых жертвах коронавируса в Калужской области
Как мы уже рассказывали, в Калужской области в среду, 17 марта, подтвердили две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 277. В региональном оперативном штабе сообщили KP40, что скончались 84-летний житель Юхновского района и 74-летний пациент из Кировского района.
Выявлены также 79 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 31 399.
Выздоровели еще 83 жителя нашего региона. Всего с болезнью справился 29 134 калужанина.
На лечении остаются 1988 человек.
Тем временем
Год назад первый калужанин заболел коронавирусом: что произошло за 365 дней. Подробности.
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