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Стали известны подробности о двух новых жертвах коронавируса в Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 17.03.2021 15:36 0 745
Стали известны подробности о двух новых жертвах коронавируса в Калужской области

Как мы уже рассказывали, в Калужской области в среду, 17 марта, подтвердили две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 277. В региональном оперативном штабе сообщили KP40, что скончались 84-летний житель Юхновского района и 74-летний пациент из Кировского района.

Выявлены также 79 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 31 399.

Выздоровели еще 83 жителя нашего региона. Всего с болезнью справился 29 134 калужанина.

На лечении остаются 1988 человек.

Тем временем

Год назад первый калужанин заболел коронавирусом: что произошло за 365 дней. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 17.03.2021 15:36 0 745
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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