В Калужской области два человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 277, сообщили KP40 в среду, 17 марта, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены также 79 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 31 399.

Выздоровели еще 83 жителя нашего региона. Всего с болезнью справился 29 134 калужанина.

На лечении остаются 1988 человек.

По всей России за сутки выявлены 8998 случаев коронавируса. За весь период - 4 418 436. Выписаны за сутки – 10 755, за весь период – 4 024 975. За последние сутки умерли 427 человек, за все время – 93 364.

Тем временем

Год назад первый калужанин заболел коронавирусом: что произошло за 365 дней. Подробности.

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