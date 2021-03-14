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В 13 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в воскресенье, 14 марта, подтвердили 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 31 146, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 85 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 28 892 калужанина.
Новые смерти не зафиксированы. В списке умерших по-прежнему 274 калужанина.
На лечении остаются 1980 человек.
В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 413 (+4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 172 (+4),
- Боровский район – 130 (+4),
- Малоярославецкий район – 125 (+2),
- Козельский район – 113 (+2),
- Кировский район – 111 (+2),
- Жуковский район – 109 (+4),
- Дзержинский район – 103 (+4),
- Людиновский район – 93 (+3),
- Думиничский район – 83 (+2),
- Сухиничский район – 75 (+4),
- Бабынинский район – 64 (+1),
- Перемышльский район – 53 (0),
- Тарусский район – 48 (-3),
- Медынский район – 40 (-3),
- Юхновский район – 37 (-2),
- Ферзиковский район – 35 (-2),
- Жиздринский район – 30 (-3),
- Спас-Деменский район – 25 (-1),
- Мещовский район – 21 (-2),
- Мосальский район - 20 (-1),
- Хвастовичский район – 18 (-2),
- Износковский район – 17 (-3),
- Ульяновский район – 16 (-2),
- Куйбышевский район – 15 (-4)
- Барятинский район – 14 (-3).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 марта 2021 года.
Тем временем
В Калужской области затормозилась вакцинация от коронавируса. В день делают в два раза меньше прививок, чем поручали в правительстве. Подробности.
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