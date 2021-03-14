В 13 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в воскресенье, 14 марта, подтвердили 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 31 146, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 85 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 28 892 калужанина.

Новые смерти не зафиксированы. В списке умерших по-прежнему 274 калужанина.

На лечении остаются 1980 человек.

В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 413 (+4 к предыдущему дню),

Обнинск – 172 (+4),

Боровский район – 130 (+4),

Малоярославецкий район – 125 (+2),

Козельский район – 113 (+2),

Кировский район – 111 (+2),

Жуковский район – 109 (+4),

Дзержинский район – 103 (+4),

Людиновский район – 93 (+3),

Думиничский район – 83 (+2),

Сухиничский район – 75 (+4),

Бабынинский район – 64 (+1),

Перемышльский район – 53 (0),

Тарусский район – 48 (-3),

Медынский район – 40 (-3),

Юхновский район – 37 (-2),

Ферзиковский район – 35 (-2),

Жиздринский район – 30 (-3),

Спас-Деменский район – 25 (-1),

Мещовский район – 21 (-2),

Мосальский район - 20 (-1),

Хвастовичский район – 18 (-2),

Износковский район – 17 (-3),

Ульяновский район – 16 (-2),

Куйбышевский район – 15 (-4)

Барятинский район – 14 (-3).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 марта 2021 года.

Тем временем

В Калужской области затормозилась вакцинация от коронавируса. В день делают в два раза меньше прививок, чем поручали в правительстве. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.