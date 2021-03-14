В Калужской области 90 человек заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 90 случаев заражения коронавирусом, сообщили KP40 в воскресенье, 14 марта, в федеральном оперативном штабе. Общее количество заболевших выросло до 31 146.

Выздоровели еще 85 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 28 892 калужанина.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 274 человека.

На лечении остается 1980 человек.

По всей России за сутки выявлены 10 083 случая коронавируса. За весь период - 4 390 608. Выписаны за сутки – 9232, всего – 3 995 309. За последние сутки умерли 395 человек, за все время – 92 090.

UPD. В 13 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом.

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