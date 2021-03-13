В 14 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в субботу, 13 марта, подтвердили 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 31 056, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровел 91 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 28 807 калужан.

Зафиксированы две новые смерти. Скончались 74-летний житель Обнинска и 63-летний пациент из Калуги. В списке умерших теперь 274 калужанина.

На лечении остаются 1975 человек.

В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 409 (-7 к предыдущему дню),

Обнинск – 168 (+4),

Боровский район – 126 (+3),

Малоярославецкий район – 123 (+4),

Козельский район – 111 (+4),

Кировский район – 109 (+5),

Жуковский район – 105 (+3),

Дзержинский район – 99 (+2),

Людиновский район – 90 (+2),

Думиничский район – 81 (-3),

Сухиничский район – 71 (+1),

Бабынинский район – 63 (+1),

Перемышльский район – 53 (+2),

Тарусский район – 51 (+2),

Медынский район – 43 (-2),

Юхновский район – 39 (-1),

Ферзиковский район – 37 (-1),

Жиздринский район – 33 (-3),

Спас-Деменский район – 26 (-1),

Мещовский район – 23 (-2),

Мосальский район - 21 (-3),

Хвастовичский район – 20 (-3),

Износковский район – 20 (-1),

Куйбышевский район – 19 (-1)

Ульяновский район – 18 (-2),

Барятинский район – 17 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 13 марта 2021 года.

Тем временем

В Калужской области затормозилась вакцинация от коронавируса. В день делают в два раза меньше прививок, чем поручали в правительстве. Подробности.

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