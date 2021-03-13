€ 80.12 0.42
В 14 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области в субботу, 13 марта, подтвердили 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 31 056, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровел 91 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 28 807 калужан.
Зафиксированы две новые смерти. Скончались 74-летний житель Обнинска и 63-летний пациент из Калуги. В списке умерших теперь 274 калужанина.
На лечении остаются 1975 человек.
В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 409 (-7 к предыдущему дню),
- Обнинск – 168 (+4),
- Боровский район – 126 (+3),
- Малоярославецкий район – 123 (+4),
- Козельский район – 111 (+4),
- Кировский район – 109 (+5),
- Жуковский район – 105 (+3),
- Дзержинский район – 99 (+2),
- Людиновский район – 90 (+2),
- Думиничский район – 81 (-3),
- Сухиничский район – 71 (+1),
- Бабынинский район – 63 (+1),
- Перемышльский район – 53 (+2),
- Тарусский район – 51 (+2),
- Медынский район – 43 (-2),
- Юхновский район – 39 (-1),
- Ферзиковский район – 37 (-1),
- Жиздринский район – 33 (-3),
- Спас-Деменский район – 26 (-1),
- Мещовский район – 23 (-2),
- Мосальский район - 21 (-3),
- Хвастовичский район – 20 (-3),
- Износковский район – 20 (-1),
- Куйбышевский район – 19 (-1)
- Ульяновский район – 18 (-2),
- Барятинский район – 17 (-2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 13 марта 2021 года.
Тем временем
В Калужской области затормозилась вакцинация от коронавируса. В день делают в два раза меньше прививок, чем поручали в правительстве. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!