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В Калужской области еще два человека скончались от коронавируса за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 274, сообщили KP40 в субботу, 13 марта, в федеральном оперативном штабе.
Выявлены также 94 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 31 056.
Выздоровел еще 91 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 28 807 калужан.
На лечении остаются 1975 человек.
По всей России за сутки выявлены 9908 случаев коронавируса. За весь период - 4 380 525. Выписаны за сутки – 12 868, за весь период – 3 985 897. За последние сутки умерли 475 человек, за все время – 91 695.
Тем временем
В Калужской области затормозилась вакцинация от коронавируса. В день делают в два раза меньше прививок, чем поручали в правительстве. Подробности.
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