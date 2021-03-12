В 18 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в пятницу, 12 марта, подтвердили 93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 30 962, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 90 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 28 716 калужан.

Зафиксирована одна новая смерть. Скончался 73-летний житель Куйбышевского района. В списке умерших теперь 272 калужанина.

На лечении остаются 1974 человека.

В восьми районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 18 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 416 (+21 к предыдущему дню),

Обнинск – 164 (+4),

Боровский район – 123 (+2),

Малоярославецкий район – 119 (+2),

Козельский район – 107 (-4),

Кировский район – 104 (-1),

Жуковский район – 102 (+3),

Дзержинский район – 97 (+2),

Людиновский район – 88 (-2),

Думиничский район – 84 (-2),

Сухиничский район – 70 (-2),

Бабынинский район – 62 (-2),

Перемышльский район – 51 (-3),

Тарусский район – 49 (-2),

Медынский район – 45 (-2),

Юхновский район – 40 (-2),

Ферзиковский район – 38 (-2),

Жиздринский район – 36 (-1),

Спас-Деменский район – 27 (-2),

Мещовский район – 25 (-2),

Мосальский район - 24 (-2),

Хвастовичский район – 23 (-1),

Износковский район – 21 (-2),

Куйбышевский район – 20 (-1)

Ульяновский район – 20 (+1),

Барятинский район – 19 (+2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 12 марта 2021 года.

Тем временем

В Калужской области затормозилась вакцинация от коронавируса. В день делают в два раза меньше прививок, чем поручали в правительстве. Подробности.

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