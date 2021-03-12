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В 18 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области в пятницу, 12 марта, подтвердили 93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 30 962, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 90 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 28 716 калужан.
Зафиксирована одна новая смерть. Скончался 73-летний житель Куйбышевского района. В списке умерших теперь 272 калужанина.
На лечении остаются 1974 человека.
В восьми районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 18 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 416 (+21 к предыдущему дню),
- Обнинск – 164 (+4),
- Боровский район – 123 (+2),
- Малоярославецкий район – 119 (+2),
- Козельский район – 107 (-4),
- Кировский район – 104 (-1),
- Жуковский район – 102 (+3),
- Дзержинский район – 97 (+2),
- Людиновский район – 88 (-2),
- Думиничский район – 84 (-2),
- Сухиничский район – 70 (-2),
- Бабынинский район – 62 (-2),
- Перемышльский район – 51 (-3),
- Тарусский район – 49 (-2),
- Медынский район – 45 (-2),
- Юхновский район – 40 (-2),
- Ферзиковский район – 38 (-2),
- Жиздринский район – 36 (-1),
- Спас-Деменский район – 27 (-2),
- Мещовский район – 25 (-2),
- Мосальский район - 24 (-2),
- Хвастовичский район – 23 (-1),
- Износковский район – 21 (-2),
- Куйбышевский район – 20 (-1)
- Ульяновский район – 20 (+1),
- Барятинский район – 19 (+2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 12 марта 2021 года.
Тем временем
В Калужской области затормозилась вакцинация от коронавируса. В день делают в два раза меньше прививок, чем поручали в правительстве. Подробности.
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