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В Калужской области еще один человек скончался от коронавируса за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще одну смерть от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 272, сообщили KP40 в пятницу, 12 марта, в федеральном оперативном штабе.
Выявлены также 93 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 30 962.
Выздоровели еще 90 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 28 716 калужан.
На лечении остаются 1974 человека.
По всей России за сутки выявлены 9794 случая коронавируса. За весь период - 4 370 617. Выписаны – 3 973 029. За последние сутки умерли 486 человек, за все время – 91 220.
UPD. Скончался 73-летний житель Куйбышевского района, уточнили в региональном оперативном штабе
Тем временем
В Калужской области затормозилась вакцинация от коронавируса. В день делают в два раза меньше прививок, чем поручали в правительстве. Подробности.
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