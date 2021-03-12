В Калужской области еще один человек скончался от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще одну смерть от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 272, сообщили KP40 в пятницу, 12 марта, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены также 93 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 30 962.

Выздоровели еще 90 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 28 716 калужан.

На лечении остаются 1974 человека.

По всей России за сутки выявлены 9794 случая коронавируса. За весь период - 4 370 617. Выписаны – 3 973 029. За последние сутки умерли 486 человек, за все время – 91 220.

UPD. Скончался 73-летний житель Куйбышевского района, уточнили в региональном оперативном штабе

Тем временем

В Калужской области затормозилась вакцинация от коронавируса. В день делают в два раза меньше прививок, чем поручали в правительстве. Подробности.

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