В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 28%

За неделю, с 1 по 7 марта, в Калужской области зафиксировано 7262 случая ОРВИ. Это на 28% больше, чем за предыдущие семь дней, сообщили в среду, 10 марта, в региональном управлении Роспотребнадзора.

- Нестабильная эпидемиологическая обстановка по ОРВИ наблюдалась в шести муниципальных районах - Жиздринском, Малоярославецком, Медынском, Мещовском, Ульяновском и Хвастовичском, - подчеркнули в ведомстве. - Превышение средних многолетних показателей заболеваемости ОРВИ в них составило свыше 40%.

В Калуге за неделю заболели ОРВИ 4400 человек. Рост составил 21,7%.

15 больных ОРВИ в Калужской области было госпитализировано.

А вот заболеваемость коронавирусом в Калужской области продолжает снижаться. Уже несколько дней фиксируется менее 100 новых случаев за сутки.