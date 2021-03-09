В Калужской области три человека скончались от коронавируса 9 марта

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще три смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 269, сообщили KP40 во вторник, 9 марта, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены также 89 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 30 683.

Выздоровели еще 92 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 28 448 калужан.

На лечении остаются 1966 человек.

По всей России за сутки выявлены 9445 случаев коронавируса. За весь период - 4 342 474. Выписан – 3 932 177. За последние сутки умерли 336 человек, за все время – 89 809.

UPD. В региональном оперативном штабе уточнили, что скончались жители Калуги 70 и 79 лет, а также 59-летний пациент из Козельского района.

В 15 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки.

Тем временем

«Клиника года – 2021» в Калужской области - продолжается голосование. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.