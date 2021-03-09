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В Калужской области три человека скончались от коронавируса 9 марта
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще три смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 269, сообщили KP40 во вторник, 9 марта, в федеральном оперативном штабе.
Выявлены также 89 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 30 683.
Выздоровели еще 92 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 28 448 калужан.
На лечении остаются 1966 человек.
По всей России за сутки выявлены 9445 случаев коронавируса. За весь период - 4 342 474. Выписан – 3 932 177. За последние сутки умерли 336 человек, за все время – 89 809.
UPD. В региональном оперативном штабе уточнили, что скончались жители Калуги 70 и 79 лет, а также 59-летний пациент из Козельского района.
В 15 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки.
Тем временем
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