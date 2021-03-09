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В 15 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 09.03.2021 14:52 0 1562
В 15 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области во вторник, 9 марта, подтвердили 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 30 683, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 92 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 28 448 калужан.

Зафиксированы три новые смерти. Скончались жители Калуги 70 и 79 лет, а также 59-летний пациент из Козельского района. В списке умерших теперь 269 калужан.

На лечении остаются 1966 человек.

В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 15 - снизилось, а в Людиновском осталось без изменений. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 398 (-5 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 151 (-3),
  • Боровский район – 120 (-3),
  • Малоярославецкий район – 115 (+4),
  • Козельский район – 112 (+7),
  • Кировский район – 107 (-2),
  • Дзержинский район – 99 (+3),
  • Жуковский район – 97 (+3),
  • Людиновский район – 92 (0),
  • Думиничский район – 85 (+2),
  • Бабынинский район – 68 (-3),
  • Сухиничский район – 65 (+1),
  • Тарусский район – 51 (-4),
  • Перемышльский район – 49 (-2),
  • Медынский район – 48 (-1),
  • Юхновский район – 43 (+2),
  • Ферзиковский район – 37 (-1),
  • Жиздринский район – 35 (0),
  • Спас-Деменский район – 32 (-1),
  • Мещовский район – 31 (-1),
  • Мосальский район - 29 (-1),
  • Хвастовичский район – 25 (-1),
  • Износковский район – 23 (-1),
  • Куйбышевский район – 21 (+1)
  • Ульяновский район – 18 (-1),
  • Барятинский район – 15 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 9 марта 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 9 марта 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 09.03.2021 14:52 0 1562
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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