В 15 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области во вторник, 9 марта, подтвердили 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 30 683, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 92 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 28 448 калужан.

Зафиксированы три новые смерти. Скончались жители Калуги 70 и 79 лет, а также 59-летний пациент из Козельского района. В списке умерших теперь 269 калужан.

На лечении остаются 1966 человек.

В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 15 - снизилось, а в Людиновском осталось без изменений. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 398 (-5 к предыдущему дню),

Обнинск – 151 (-3),

Боровский район – 120 (-3),

Малоярославецкий район – 115 (+4),

Козельский район – 112 (+7),

Кировский район – 107 (-2),

Дзержинский район – 99 (+3),

Жуковский район – 97 (+3),

Людиновский район – 92 (0),

Думиничский район – 85 (+2),

Бабынинский район – 68 (-3),

Сухиничский район – 65 (+1),

Тарусский район – 51 (-4),

Перемышльский район – 49 (-2),

Медынский район – 48 (-1),

Юхновский район – 43 (+2),

Ферзиковский район – 37 (-1),

Жиздринский район – 35 (0),

Спас-Деменский район – 32 (-1),

Мещовский район – 31 (-1),

Мосальский район - 29 (-1),

Хвастовичский район – 25 (-1),

Износковский район – 23 (-1),

Куйбышевский район – 21 (+1)

Ульяновский район – 18 (-1),

Барятинский район – 15 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 9 марта 2021 года.

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