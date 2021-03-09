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В 15 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области во вторник, 9 марта, подтвердили 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 30 683, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 92 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 28 448 калужан.
Зафиксированы три новые смерти. Скончались жители Калуги 70 и 79 лет, а также 59-летний пациент из Козельского района. В списке умерших теперь 269 калужан.
На лечении остаются 1966 человек.
В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 15 - снизилось, а в Людиновском осталось без изменений. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 398 (-5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 151 (-3),
- Боровский район – 120 (-3),
- Малоярославецкий район – 115 (+4),
- Козельский район – 112 (+7),
- Кировский район – 107 (-2),
- Дзержинский район – 99 (+3),
- Жуковский район – 97 (+3),
- Людиновский район – 92 (0),
- Думиничский район – 85 (+2),
- Бабынинский район – 68 (-3),
- Сухиничский район – 65 (+1),
- Тарусский район – 51 (-4),
- Перемышльский район – 49 (-2),
- Медынский район – 48 (-1),
- Юхновский район – 43 (+2),
- Ферзиковский район – 37 (-1),
- Жиздринский район – 35 (0),
- Спас-Деменский район – 32 (-1),
- Мещовский район – 31 (-1),
- Мосальский район - 29 (-1),
- Хвастовичский район – 25 (-1),
- Износковский район – 23 (-1),
- Куйбышевский район – 21 (+1)
- Ульяновский район – 18 (-1),
- Барятинский район – 15 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 9 марта 2021 года.
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