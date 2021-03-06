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В 16 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в субботу, 6 марта, подтвердили 94 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 30 409, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 118 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 28 153 калужанина.
Зафиксированы две новых смерти: жители Обнинска 1941 и 1955 годов рождения. В списке умерших 266 калужан.
В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 424 (-11 к предыдущему дню),
- Обнинск – 162 (-8),
- Боровский район – 129 (+3),
- Малоярославецкий район – 109 (-2),
- Кировский район – 107 (-2),
- Козельский район – 101 (+3),
- Жуковский район – 92 (-4),
- Дзержинский район – 90 (+1),
- Людиновский район – 88 (+2),
- Думиничский район – 80 (+3),
- Бабынинский район – 64 (-1),
- Сухиничский район – 62 (+1),
- Тарусский район – 55 (-2),
- Перемышльский район – 50 (-2),
- Медынский район – 44 (-1),
- Юхновский район – 43 (+1),
- Жиздринский район – 38 (-1),
- Спас-Деменский район – 36 (-1),
- Ферзиковский район – 36 (+3),
- Мещовский район – 35 (-1),
- Мосальский район - 33 (0),
- Хвастовичский район – 28 (-1),
- Износковский район – 26 (+1),
- Ульяновский район – 23 (-1),
- Куйбышевский район – 19 (-1)
- Барятинский район – 16 (-1).
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