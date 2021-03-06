В 16 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в субботу, 6 марта, подтвердили 94 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 30 409, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 118 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 28 153 калужанина.

Зафиксированы две новых смерти: жители Обнинска 1941 и 1955 годов рождения. В списке умерших 266 калужан.

В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня: