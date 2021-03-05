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В 20 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области зарегистрированы 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 30 315, сообщили KP40 в пятницу, 5 марта, в федеральном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 122 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 28 035 калужан.
Подтверждены три новые смерти. Скончались 69-летний житель Калуги, 55-летний житель Сухиничского района и 70-летний пациент из Спас-Деменского района. В списке умерших теперь 264 человека.
На лечении остаются 2016 человек.
В четырех районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 20 - снизилось, в двух - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 435 (+7 к предыдущему дню),
- Обнинск – 174 (0),
- Боровский район – 126 (-2),
- Малоярославецкий район – 111 (-4),
- Кировский район – 109 (-1),
- Козельский район – 98 (-2),
- Жуковский район – 96 (+2),
- Дзержинский район – 89 (-2),
- Людиновский район – 86 (+2),
- Думиничский район – 77 (+2),
- Бабынинский район – 65 (-3),
- Сухиничский район – 61 (-4),
- Тарусский район – 57 (-1),
- Перемышльский район – 52 (-2),
- Медынский район – 45 (-2),
- Юхновский район – 42 (-2),
- Жиздринский район – 39 (-2),
- Спас-Деменский район – 37 (-2),
- Мещовский район – 36 (-2),
- Мосальский район - 33 (-3),
- Ферзиковский район – 33 (0),
- Хвастовичский район – 29 (-2),
- Износковский район – 25 (-2),
- Ульяновский район – 24 (-2),
- Куйбышевский район – 20 (-2)
- Барятинский район – 17 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области 5 марта 2021 года.
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