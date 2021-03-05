В 20 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области зарегистрированы 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 30 315, сообщили KP40 в пятницу, 5 марта, в федеральном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 122 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 28 035 калужан.

Подтверждены три новые смерти. Скончались 69-летний житель Калуги, 55-летний житель Сухиничского района и 70-летний пациент из Спас-Деменского района. В списке умерших теперь 264 человека.

На лечении остаются 2016 человек.

В четырех районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 20 - снизилось, в двух - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 435 (+7 к предыдущему дню),

Обнинск – 174 (0),

Боровский район – 126 (-2),

Малоярославецкий район – 111 (-4),

Кировский район – 109 (-1),

Козельский район – 98 (-2),

Жуковский район – 96 (+2),

Дзержинский район – 89 (-2),

Людиновский район – 86 (+2),

Думиничский район – 77 (+2),

Бабынинский район – 65 (-3),

Сухиничский район – 61 (-4),

Тарусский район – 57 (-1),

Перемышльский район – 52 (-2),

Медынский район – 45 (-2),

Юхновский район – 42 (-2),

Жиздринский район – 39 (-2),

Спас-Деменский район – 37 (-2),

Мещовский район – 36 (-2),

Мосальский район - 33 (-3),

Ферзиковский район – 33 (0),

Хвастовичский район – 29 (-2),

Износковский район – 25 (-2),

Ульяновский район – 24 (-2),

Куйбышевский район – 20 (-2)

Барятинский район – 17 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области 5 марта 2021 года.

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