Стюардессы и чирлидерши: как в Калуге выбирали «Мисс КГУ-2021»

Вечером четверга, 4 марта, в Калуге в двенадцатый раз выбрали самую красивую и талантливую студентку университета имени К. Э. Циолковского. Раньше конкурс проводился 25 января, однако в последние годы награждение проходит в преддверии международного женского дня. По традиции, корону вручали на сцене областной филармонии.

В этом году в финале приняли участие девять студенток. Девушки в очередной раз смогли похвастаться не только внешними данными, но и интеллектом.

Каждой красавице присвоили свой номер, чтобы зрителям и жюри было удобнее:

Татьяна Костина - Институт Социальных отношений; Алена Лычагина - Институт педагогики; Екатерина Харитонова - Институт филологии и массмедиа; Полина Иванченко - Инженерно-технологический институт; Светлана Иванова - Институт лингвистики и мировых языков; Виктория Кузнецова - Институт педагогики; Арина Меньшова - Институт истории и права; Анастасия Вагина - Инженерно-технологический институт; Мария Стрижко - Институт лингвистики и мировых языков.

А пока гости занимали места, участницы вовсю готовились в гримерных. Работа кипела: вокруг одних кружили парикмахеры и визажисты, а другим помогали облачиться в сложные костюмы.

За кулисами царила суета.

- Давайте быстрее, мне еще татуировку замазывать! – доносилось из приоткрытой двери.

Разумеется, многие девушки признались, что нервничают в этот день. Но все они вели себя как сплоченная и дружная команда. Вместо соперничества участницы говорили друг другу слова поддержки. Некоторые признались, что сильно сдружились.

- Страшно, но классно! – рассказывает Екатерина Харитонова - Потому что мы проделали долгий путь, у нас были тренировки, занятия. Все конкурсантки старались. И то, что покажем сегодня мы, - это не только наш труд, но и хореографа, организаторов. Мы очень сдружились за время подготовки. На самом деле, конкурс – это не столько конкуренция, сколько совместная работа. Поэтому у нас нет соперничества. Никто не «зазвездился».

- Наоборот, поддерживаем друг друга! – добавила Виктория Кузнецова. - Переживаем за каждую.

- Во-первых, самая главная цель номеров – это показать не себя, а совместную работу, - продолжила Екатерина. - Мы показываем всех, как одну команду.

Девушки рассказали, что готовились к конкурсу месяц. Они прошли через заочные этапы, тренировки. Одна из конкурсанток сказала, что на месяц они выпали из жизни и полностью окунулись атмосферу конкурса.

- Если кто-то задумывается, идти ли не идти, то, конечно же, ответ «Да», - напутствует Харитонова. - Вы сможете побороть свои страхи, потому что этот конкурс для кого-то борьба с самим собой, а для кого-то – огромнейший опыт. Кто-то же просто хочет получить удовольствие. Самое главное – нужно просто кайфануть.

Те дамы, которые не красились и не переодевались, продолжали тренировку в коридоре. Мы заметили, что девочки делают необычные движения и считают шаги. Конкурсантки пояснили, что репетируют дефиле таким образом.

- Ощущения очень волнительные, - рассказывает участница в другой гримерке. – Очень долго готовились: ежедневные репетиции, иногда даже два раза в день. Но оно того стоило!

- А как готовились?

- Надевали каблуки и пахали! – с горящими глазами объяснила барышня. - По два часа ходили без остановки. Сначала учили шаги, а потом уже собирали все вместе. Самое основное – это выучить базовые движения, а потом уже, зная шаг, очень легко выстроить дефиле.

Отношения в коллективе произвели впечатления и вправду слаженных.

- Несмотря на то, что мы девушки, мы не соперничали. Не дрались! Каблуки друг у друга не воровали, - смеется одна из участниц. – Неважно, кто заберет корону в этот день, потому что каждая из нас уже победила.

А затем началось само шоу. В этот раз конкурс стартовал необычно. Открылся занавес, и зрителей оглушила барабанная дробь.

Вместо стандартных офисных костюмов девушки вышли на сцену в очаровательных костюмах стюардесс, что произвело фурор на сидящих в зале мужчин. Выглядело впечатляюще.

Больше всех поддержку было слышно от представителей инженерно-технологического института. Ребята буквально заглушали всех своими одобряющими возгласами. Это отметил и ведущий.

После первого дефиле начался этап смотрин. Ведущий задавал участницам, по его словам, не каверзные вопросы, а, наоборот, позволяющие раскрыть претенденток.

И действительно – вопросы позволили девушкам продемонстрировать свои жизненные ценности и приоритеты.

В зрительном зале всех особенно очаровала Светлана Иванова, которая в ответ на вопрос о кумире сказала, что больше всего уважает своих родителей.

Безупречно ответив ведущему, дамам предстояло показать свои «визитные карточки». Девушки похвастались своими творческими талантам на высшем уровне.

Между «визитками», как всегда, на сцену выходили приглашенные артисты, которые разогревали зал песнями и танцами.

Второе дефиле тоже впечатлило мужскую половину зрителей. Девушки вышли в красных мини-юбках и с гоночными флажками, намекая на продолжение транспортной тематики после дефиле стюардесс. Во время этого показа активно использовался экран, на котором мчались спортивные машины. Все происходящее на сцене напоминало жаркие сцены из фильма «Форсаж».

А после такого гоночного дефиле девочки продолжили свои «визитные карточки». Например, Татьяна Костина дотронулась до самого сердца зрителей своим душевным танцем.

Полину Иванченко бурно поддерживали. Инженеры снова показали, что готовы сорвать голос ради поддержки своих представительниц. Девушка играла на скрипке, будто на сцене стояла самая настоящая Линдси Стирлинг.

Самая жаркая часть шоу прошла во второй половине конкурса. Дефиле в купальниках вышло энергичным и бодрым. Девушки показали отличные фигуры в красных и голубых откровенных костюмах с набедренными повязками, дополняющими образ.

Но перевести дыхание гостям так и не дали. Сразу после дефиле Екатерина Харитонова поразила присутствующих своим пением на китайском языке. Девушка пояснила, что учила мандаринский диалект.

В финальном дефиле красавицы вышли на сцену в вечерних платьях. Барышни вальяжно двигались по сцене, показывая всю свою изящность.

А когда отгремели песни и танцы, началось торжественное награждение. Томить зрителей долго не стали, поэтому перешли к номинациям. Так, второй вице-мисс стала Анастасия Вагина, первой вице-мисс объявили Арину Меньшову, а звание мисс КГУ досталось Татьяне Костиной. Впрочем, в этом году вновь мнение зала совпало с судейским, и девушка унесла не только корону, но и приз зрительских симпатий.

Вторая вице-мисс Анастасия Вагина.

Первая вице-мисс Арина Меньшова.

Мисс КГУ-2021 Татьяна Костина.

Мы попросили новоиспеченную мисс КГУ Татьяну Костину поделиться с нами эмоциями о конкурсе. Слово победительнице!

- Впечатления незабываемые, - восхищается Татьяна. - Долгий месяц упорной подготовки и преодоления заочных этапов обернулись в шоу, которое пролетело как миг. Некогда было даже переживать и волноваться, все шло на одном дыхании. На награждении тряслись ноги и пересыхало в горле. Но это были очень теплые ощущения ожидания. Когда ректор университета Максим Анатольевич Казак назвал мою фамилию, меня как будто накрыло волной спокойствия и какой-то пустоты. Я безмерно счастлива. До последнего не верилось, что это все реально и происходит здесь и сейчас.

- Татьяна, а как вы отметили это событие?

- Свою победу я скромно отпраздновала в кругу семьи и близких друзей, большего мне и не нужно, - призналась финалистка.