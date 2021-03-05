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Стали известны подробности о трех новых жертвах коронавируса в Калужской области
Как мы уже рассказывали, в Калужской области в пятницу, 5 марта, подтвердили еще три смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 264. В региональном оперативном штабе нам сообщили, что скончались 69-летний житель Калуги, 55-летний житель Сухиничского района и 70-летний пациент из Спас-Деменского района.
Выявлены также 95 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 30 315.
Выздоровели еще 122 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 28 035 калужан.
На лечении остаются 2016 человек.
По всей России за сутки выявлены 11 024 случая коронавируса. За весь период - 4 301 159. Выписан – 3 885 321. За последние сутки умерли 462 человека, за все время – 88 285.
Тем временем
«Клиника года – 2021» в Калужской области - начинаем голосование. Подробности.
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