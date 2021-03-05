Татьяна Костина выиграла финал конкурса «Мисс КГУ-2021»

Татьяна Костина стала «Мисс КГУ-2021».

Вечером в четверг, 4 марта, в Калуге на сцене областной филармонии прошел финал конкурса красоты и таланта «Мисс КГУ-2021». Как и в прошлом году, мероприятие состоялось перед Международным женским днем.

За главный титул боролись девять девушек.

Первой вице-мисс стала Арина Меньшова, второй – Анастасия Вагина, а звание «Мисс КГУ» получила студентка Института социальных отношений Татьяна Костина, которая на следующей неделе отпразднует свое 20-летие.

Татьяна Костина.

Арина Меньшова.

Анастасия Вагина.

Большой фоторепортаж с финала конкурса «Мисс КГУ-2021» появится сегодня чуть позже на нашем сайте.

Ранее мы публиковали фото всех девушек и проводили два голосования. В первом победила Алена Лычагина, во втором - Арина Меньшова.