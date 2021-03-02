Опубликованы новые фото девяти финалисток конкурса «Мисс КГУ-2021»

Как мы уже рассказывали, 4 марта в Калуге на сцене областной филармонии пройдет традиционный конкурс красоты среди студенток крупнейшего вуза региона «Мисс КГУ-2021». Организаторы опубликовали снимки со второй фотосессии девушек, а также небольшую анкету каждой из девяти участниц.

- Главная цель конкурса заключается в представлении красоты как совокупности духовных и интеллектуальных качеств, творческих способностей и внешних данных участниц, - отмечают в университете. - Все конкурсантки прошли непростой путь от кастинга до финала и готовы покорять сердца искушенного зрителя.

В финале студентки поучаствуют в четырех дефиле и представят визитную карточку.

Татьяна Костина, Институт социальных отношений.

Дата рождения: 13.03.2001

Любимое увлечение: танцы

Любимая книга: «Великий Гэтсби» Френсис Скотт Фицджеральд

Твои сильные стороны: ответственность, доброта, целеустремленность.

Твоя цель жизни: счастливая семья

Какие качества ты ценишь в людях?

Доброту, честность, порядочность, отзывчивость

Почему ты выбрала КГУ им. К.Э. Циолковского?

Лучший университет в родном городе, который привлек своей активной студенческой жизнью.

Алена Лычагина, Институт педагогики.

Дата рождения: 09.10.2001

Любимое увлечение: модельный бизнес, вокал

Любимая книга: «Цветы для Элджернона» Дэниел Киз

Твои сильные стороны: целеустремленность, доброта, искренность, отзывчивость.

Твоя цель жизни: стать примером для окружающих

Какие качества ты ценишь в людях?

Целеустремленность, искренность, честность

Почему ты выбрала КГУ им. К.Э. Циолковского?

Считаю, что КГУ - это прекрасная платформа не только для учебы, но и для творчества. Институт педагогики - это безграничная любовь к детям!

Екатерина Харитонова, Институт филологии и массмедиа.

Дата рождения: 12.09.1999

Любимое увлечение: изучение иностранных языков, вокал, танцы, психология

Любимая книга: «Анна Каренина» Л.Толстой

Твои сильные стороны: выносливость, трудолюбие, стрессоустойчивость, целеустремленность.

Мечта всей жизни: открыть школу иностранных языков

Какие качества ты ценишь в людях?

Честность, доброта, дружелюбие, справедливость

Почему ты выбрала КГУ им. К.Э. Циолковского?

Изначально моей целью было изучение китайского языка, и я была уверена, что в КГУ им. К.Э.Циолковского помогут мне освоить столь нелегкую профессию, как преподаватель русского и китайского языков.

Полина Иванченко, Инженерно-технологический институт.

Интересные факты о Полине:

Дата рождения: 18.01.2000

Любимое увлечение: проводить время с друзьями, играть на гитаре

Любимая книга: «Хроники Нарнии» К.С. Льюиз

Твои сильные стороны: целеустремленность

Твоя цель жизни: заниматься любимым делом

Какие качества ты ценишь в людях?

Юмор и понимание

Почему ты выбрала КГУ им. К.Э. Циолковского?

Целенаправленно поступила в КГУ им. К.Э. Циолковского, чтобы стать учителем математики и физики.

Светлана Иванова, Институт лингвистики и мировых языков

Дата рождения: 10.11.2002

Любимое увлечение: моделлинг, спорт, изобразительное искусство, иностранные языки, активный отдых. Люблю животных и по возможности стараюсь им помогать

Любимая книга: "В метре друг от друга" Липпинкотт Р., Дотри М., Иаконис Т.

Твои сильные стороны: целеустремленность, коммуникабельность, искренность, доброта, честность, развитая сила духа.

Твоя цель жизни: воплотить в жизнь все свои мечты, добиться своих целей, принести пользу обществу.

Какие качества ты ценишь в людях?

Открытость, доброту, чувство юмора, уверенность в себе

Почему ты выбрала КГУ им. К.Э. Циолковского?

КГУ славится своей богатой историей и опытными преподавателями, активной студенческой жизнью. Узнав больше об университете и посетив подготовительные курсы, я уже не рассматривала другие варианты!

Виктория Кузнецова, Институт педагогики

Дата рождения: 24.04.1998

Любимое увлечение: танцы, вязание

Любимая книга: «Сладкая соль Босфора» Сафарли Эльчин

Твои сильные стороны: креатив, доброта, отзывчивость, коммуникабельность, честность.

Твоя цель жизни: помогать детям и быть счастливой

Какие качества ты ценишь в людях?

Доброту, честность, ум, чувство юмора

Почему ты выбрала КГУ им. К.Э. Циолковского?

Я считаю, что КГУ им. К.Э. Циолковского - самый лучший ВУЗ Калуги!

Арина Меньшова, Институт истории и права

Дата рождения: 27.02.2001

Любимое увлечение: танцы, флористика, кулинария

Любимая книга: «О дивный новый мир» Олдос Хаксли

Твои сильные стороны: доброта, воспитанность, открытость, способность любить себя.

Твоя цель жизни: создание крепкой семьи

Какие качества ты ценишь в людях?

Оптимизм, искренность и вежливость

Почему ты выбрала КГУ им. К.Э. Циолковского?

Я не хотела уезжать из родного города и была наслышана о том, что КГУ им К.Э. Циолковского - университет, в котором каждый преподаватель - профессионал своего дела. И при выборе института я остановилась на институте истории и права, поскольку именно там было представлено направление подготовки «Публичная политика и социальные науки» на которое я мечтала поступить.

Анастасия Вагина, Инженерно-технологический институт

Дата рождения: 04.12.2000

Любимое увлечение: хореография

Любимая книга: «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевский

Твои сильные стороны: ответственность, доброта, справедливость.

Твоя цель жизни: крепкая семья

Какие качества ты ценишь в людях?

Справедливость, пунктуальность, искренность

Почему ты выбрала КГУ им. К.Э. Циолковского?

Всегда хотела быть учителем математики, но очень не хотела уезжать из родного города - именно поэтому выбрала КГУ им. К.Э. Циолковского.

Мария Стрижко, Институт лингвистики и мировых языков

Дата рождения: 31.03.2000

Любимое увлечение: театральное искусство, фигурное катание, работа с детьми

Любимая книга: «Гордость и предубеждение» Джейн Остин

Твои сильные стороны: целеустремленность, сила воли, доброжелательность, коммуникабельность.

Мечта всей жизни: стать таким человеком, которым смогут гордиться мои близкие люди и я сама, научиться справляться со своими страхами

Какие качества ты ценишь в людях?

Честность, чувство юмора, умение добиваться поставленных целей, образованность, доброту.

Почему ты выбрала КГУ им. К.Э. Циолковского?

Выбор университета для каждого человека очень важен, мой же выбор был сделан еще задолго до того, как я закончила школу - впервые побывав на студенческой весне в 8 или 9 классе, меня очень затянула эта атмосфера. Выбор института не вызывал никаких сомнений, ведь многолетнее изучение иностранного языка, желание путешествовать в будущем и наставления родителей помогли сделать мне правильный выбор.