€ 80.12 0.42
Самую красивую студентку Калуги выберут 4 марта из девяти участниц
В ближайший четверг, 4 марта, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге пройдет традиционный конкурс красоты и таланта «Мисс КГУ - 2021».
За звание самой красивой студентки крупнейшего вуза Калужской области будут бороться девять девушек. В субботу, 27 февраля, организаторы опубликовали список участниц и их фото.
- Главная цель конкурса заключается в представлении красоты как совокупности духовных и интеллектуальных качеств, творческих способностей и внешних данных участниц, - отмечают в университете. - Все конкурсантки прошли непростой путь от кастинга до финала и готовы покорять сердца искушенного зрителя.
В финале студентки поучаствуют в четырех дефиле и представят визитную карточку.
Участницы конкурса «Мисс КГУ-2021»:
Татьяна Костина - Институт Социальных отношений.
Алена Лычагина - Институт педагогики.
Екатерина Харитонова - Институт филологии и массмедиа.
Полина Иванченко - Инженерно-технологический институт.
Светлана Иванова - Институт лингвистики и мировых языков.
Виктория Кузнецова - Институт педагогики.
Арина Меньшова - Институт истории и права.
Анастасия Вагина - Инженерно-технологический институт.
Мария Стрижко - Институт лингвистики и мировых языков.
Кто, на ваш взгляд, выиграет конкурс «Мисс КГУ-2021»?
Напомним, в прошлом году на «Мисс КГУ» триумфально вернулось дефиле в купальниках. Смотрите наш фоторепортаж.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!