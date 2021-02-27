Самую красивую студентку Калуги выберут 4 марта из девяти участниц

В ближайший четверг, 4 марта, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге пройдет традиционный конкурс красоты и таланта «Мисс КГУ - 2021».

За звание самой красивой студентки крупнейшего вуза Калужской области будут бороться девять девушек. В субботу, 27 февраля, организаторы опубликовали список участниц и их фото.

- Главная цель конкурса заключается в представлении красоты как совокупности духовных и интеллектуальных качеств, творческих способностей и внешних данных участниц, - отмечают в университете. - Все конкурсантки прошли непростой путь от кастинга до финала и готовы покорять сердца искушенного зрителя.

В финале студентки поучаствуют в четырех дефиле и представят визитную карточку.

Участницы конкурса «Мисс КГУ-2021»:

Татьяна Костина - Институт Социальных отношений.

Алена Лычагина - Институт педагогики.

Екатерина Харитонова - Институт филологии и массмедиа.

Полина Иванченко - Инженерно-технологический институт.

Светлана Иванова - Институт лингвистики и мировых языков.

Виктория Кузнецова - Институт педагогики.

Арина Меньшова - Институт истории и права.

Анастасия Вагина - Инженерно-технологический институт.

Мария Стрижко - Институт лингвистики и мировых языков.

Кто, на ваш взгляд, выиграет конкурс «Мисс КГУ-2021»? Татьяна Костина Алена Лычагина Екатерина Харитонова Полина Иванченко Светлана Иванова Виктория Кузнецова Арина Меньшова Анастасия Вагина Мария Стрижко Голосование заканчивается 03/03/2021

Напомним, в прошлом году на «Мисс КГУ» триумфально вернулось дефиле в купальниках. Смотрите наш фоторепортаж.