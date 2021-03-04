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В Калуге найден живым пропавший 14-летний мальчик
Днем в четверг, 4 марта, в Калуге обнаружен живым 14-летний мальчик, которого искали с 1 марта. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Где школьник провел все эти дни и ночи, пока не сообщается.
Волонтеры благодарят всех калужан, которые принимали участие в поисках.
В то же время в Калужской области продолжаются поиски 40-летнего мужчины.
39-летняя женщина, которую искали с 23 февраля, обнаружена живой.
А 56-летний москвич, который мог находиться в нашем регионе, погиб.
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