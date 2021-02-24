В Калужской области пропал 40-летний мужчина

В Калужской области пропал 40-летний Евгений ИВАНОВ. В поселке Курилово Жуковского района 12 февраля он ушел из дома в неизвестном направлении, сообщает 24 февраля поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:

Рост: 175 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: седые

Был одет: камуфляжная куртка, черная шапка, резиновые дутые сапоги.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.