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В Калужской области пропал 40-летний мужчина
В Калужской области пропал 40-летний Евгений ИВАНОВ. В поселке Курилово Жуковского района 12 февраля он ушел из дома в неизвестном направлении, сообщает 24 февраля поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:
- Рост: 175 см.
- Телосложение: нормальное
- Цвет глаз: карие
- Волосы: седые
- Был одет: камуфляжная куртка, черная шапка, резиновые дутые сапоги.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.