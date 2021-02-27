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В Калужской области пропала 39-летняя женщина
В Калужской области пропала 39-летняя жительница Боровска Олеся БОЛЬШОВА. В субботу, 27 февраля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
По информации волонтеров, последний раз женщину видели 23 февраля.
Опубликованы фото и приметы пропавшей:
- Рост – 167 см,
- Среднего телосложения,
- Белые крашеные волосы,
- Серые глаза,
- Желтая короткая куртка,
- Черные джинсы.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.