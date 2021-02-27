В Калужской области пропала 39-летняя женщина

В Калужской области пропала 39-летняя жительница Боровска Олеся БОЛЬШОВА. В субботу, 27 февраля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

По информации волонтеров, последний раз женщину видели 23 февраля.

Опубликованы фото и приметы пропавшей:

Рост – 167 см,

Среднего телосложения,

Белые крашеные волосы,

Серые глаза,

Желтая короткая куртка,

Черные джинсы.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.