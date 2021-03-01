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В Калужской области ищут 56-летнего москвича
На юге Москвы 23 февраля пропал 56-летний Вячеслав ВЕНГЕРОВСКИЙ. Мужчина может находиться в Калужской области, сообщили в понедельник, 1 марта, в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:
- Рост: 164 см.
- Телосложение: xудощавое.
- Цвет глаз: карие.
- Волосы: седые, имеются залысины.
- Был одет: светло-серая куртка с темно-серыми вставками по бокам, синий свитер с ромбиками, синие джинсы, коричневые ботинки, синяя шапка.
Если вы что-либо знаете об этом мужчине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
Ранее мы сообщали, что в Боровске 23 февраля пропала 39-летняя женщина. Ее пока не нашли.