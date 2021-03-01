В Калужской области ищут 56-летнего москвича

На юге Москвы 23 февраля пропал 56-летний Вячеслав ВЕНГЕРОВСКИЙ. Мужчина может находиться в Калужской области, сообщили в понедельник, 1 марта, в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:

Рост: 164 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: карие.

Волосы: седые, имеются залысины.

Был одет: светло-серая куртка с темно-серыми вставками по бокам, синий свитер с ромбиками, синие джинсы, коричневые ботинки, синяя шапка.

Если вы что-либо знаете об этом мужчине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Ранее мы сообщали, что в Боровске 23 февраля пропала 39-летняя женщина. Ее пока не нашли.