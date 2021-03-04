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В 16 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области зарегистрированы 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 30 220, сообщили KP40 в четверг, 4 марта, в федеральном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 117 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 27 913 калужан.
Новых подтвержденных смертей от ковида нет. В списке умерших по-прежнему 261 человек.
На лечении остаются 2046 человек.
В 10 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 16 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 428 (-3 к предыдущему дню),
- Обнинск – 174 (-5),
- Боровский район – 128 (+5),
- Малоярославецкий район – 115 (-4),
- Кировский район – 110 (-7),
- Козельский район – 100 (-4),
- Жуковский район – 94 (+3),
- Дзержинский район – 91 (+2),
- Людиновский район – 84 (+2),
- Думиничский район – 75 (+2),
- Бабынинский район – 68 (+2),
- Сухиничский район – 65 (+2),
- Тарусский район – 58 (-1),
- Перемышльский район – 54 (+3),
- Медынский район – 47 (-1),
- Юхновский район – 44 (-3),
- Жиздринский район – 41 (-2),
- Спас-Деменский район – 39 (-1),
- Мещовский район – 38 (-1),
- Мосальский район - 36 (-2),
- Ферзиковский район – 33 (-3),
- Хвастовичский район – 31 (-3),
- Износковский район – 27 (-2),
- Ульяновский район – 26 (-1),
- Куйбышевский район – 22 (+1)
- Барятинский район – 18 (+2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области 4 марта 2021 года.
Тем временем
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