В 16 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области зарегистрированы 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 30 220, сообщили KP40 в четверг, 4 марта, в федеральном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 117 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 27 913 калужан.

Новых подтвержденных смертей от ковида нет. В списке умерших по-прежнему 261 человек.

На лечении остаются 2046 человек.

В 10 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 16 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 428 (-3 к предыдущему дню),

Обнинск – 174 (-5),

Боровский район – 128 (+5),

Малоярославецкий район – 115 (-4),

Кировский район – 110 (-7),

Козельский район – 100 (-4),

Жуковский район – 94 (+3),

Дзержинский район – 91 (+2),

Людиновский район – 84 (+2),

Думиничский район – 75 (+2),

Бабынинский район – 68 (+2),

Сухиничский район – 65 (+2),

Тарусский район – 58 (-1),

Перемышльский район – 54 (+3),

Медынский район – 47 (-1),

Юхновский район – 44 (-3),

Жиздринский район – 41 (-2),

Спас-Деменский район – 39 (-1),

Мещовский район – 38 (-1),

Мосальский район - 36 (-2),

Ферзиковский район – 33 (-3),

Хвастовичский район – 31 (-3),

Износковский район – 27 (-2),

Ульяновский район – 26 (-1),

Куйбышевский район – 22 (+1)

Барятинский район – 18 (+2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области 4 марта 2021 года.

Тем временем

«Клиника года – 2021» в Калужской области - продолжается голосование! Подробности.

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