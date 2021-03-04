В Калужской области за сутки 117 человек вылечились от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 98 случаев заражения коронавирусом, сообщили KP40 в четверг, 4 марта, в федеральном оперативном штабе. Общее количество заболевших выросло до 30 220.

Выздоровели еще 117 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 27 913 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 261 человек.

На лечении остается 2047 человек.

По всей России за сутки выявлены 11 385 случаев коронавируса. За весь период - 4 290 135. Выписаны – 3 869 857. За последние сутки умерли 475 человек, за все время – 87 823.

Тем временем

В Обнинске закрывают отделение для больных коронавирусом. Стали известны причины. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.