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В 13 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 01.03.2021 16:16 0 597
В 13 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области зарегистрировано 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 29 921, сообщили KP40 в понедельник, 1 марта, в федеральном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 92 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 27 572 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 258 человек.

На лечении остается 2091 человек.

В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 427 (+7 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 174 (-3),
  • Боровский район – 125 (+1),
  • Малоярославецкий район – 116 (-2),
  • Кировский район – 114 (+1),
  • Козельский район – 111 (+2),
  • Жуковский район – 90 (+3),
  • Дзержинский район – 87 (+2),
  • Людиновский район – 83 (0),
  • Думиничский район – 76 (+3),
  • Бабынинский район – 73 (+1),
  • Сухиничский район – 68 (-2),
  • Тарусский район – 62 (-5),
  • Перемышльский район – 55 (-3),
  • Медынский район – 53 (-2),
  • Юхновский район – 50 (-2),
  • Жиздринский район – 48 (-2),
  • Спас-Деменский район – 46 (+8),
  • Мещовский район – 45 (+3),
  • Мосальский район - 38 (+5),
  • Ферзиковский район – 34 (+4),
  • Хвастовичский район – 28 (-1),
  • Износковский район – 26 (-1),
  • Ульяновский район – 23 (-1),
  • Куйбышевский район – 20 (-1)
  • Барятинский район – 19 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области 1 марта 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области 1 марта 2021 года.

Тем временем

Смертность и заболеваемость коронавирусом в Калужской области снижается три месяца подряд. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 01.03.2021 16:16 0 597
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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