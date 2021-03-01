В 13 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области зарегистрировано 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 29 921, сообщили KP40 в понедельник, 1 марта, в федеральном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 92 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 27 572 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 258 человек.

На лечении остается 2091 человек.

В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 427 (+7 к предыдущему дню),

Обнинск – 174 (-3),

Боровский район – 125 (+1),

Малоярославецкий район – 116 (-2),

Кировский район – 114 (+1),

Козельский район – 111 (+2),

Жуковский район – 90 (+3),

Дзержинский район – 87 (+2),

Людиновский район – 83 (0),

Думиничский район – 76 (+3),

Бабынинский район – 73 (+1),

Сухиничский район – 68 (-2),

Тарусский район – 62 (-5),

Перемышльский район – 55 (-3),

Медынский район – 53 (-2),

Юхновский район – 50 (-2),

Жиздринский район – 48 (-2),

Спас-Деменский район – 46 (+8),

Мещовский район – 45 (+3),

Мосальский район - 38 (+5),

Ферзиковский район – 34 (+4),

Хвастовичский район – 28 (-1),

Износковский район – 26 (-1),

Ульяновский район – 23 (-1),

Куйбышевский район – 20 (-1)

Барятинский район – 19 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области 1 марта 2021 года.

Тем временем

Смертность и заболеваемость коронавирусом в Калужской области снижается три месяца подряд. Подробности.

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