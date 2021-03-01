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В 13 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области зарегистрировано 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 29 921, сообщили KP40 в понедельник, 1 марта, в федеральном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 92 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 27 572 калужан.
Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 258 человек.
На лечении остается 2091 человек.
В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 427 (+7 к предыдущему дню),
- Обнинск – 174 (-3),
- Боровский район – 125 (+1),
- Малоярославецкий район – 116 (-2),
- Кировский район – 114 (+1),
- Козельский район – 111 (+2),
- Жуковский район – 90 (+3),
- Дзержинский район – 87 (+2),
- Людиновский район – 83 (0),
- Думиничский район – 76 (+3),
- Бабынинский район – 73 (+1),
- Сухиничский район – 68 (-2),
- Тарусский район – 62 (-5),
- Перемышльский район – 55 (-3),
- Медынский район – 53 (-2),
- Юхновский район – 50 (-2),
- Жиздринский район – 48 (-2),
- Спас-Деменский район – 46 (+8),
- Мещовский район – 45 (+3),
- Мосальский район - 38 (+5),
- Ферзиковский район – 34 (+4),
- Хвастовичский район – 28 (-1),
- Износковский район – 26 (-1),
- Ульяновский район – 23 (-1),
- Куйбышевский район – 20 (-1)
- Барятинский район – 19 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области 1 марта 2021 года.
Тем временем
Смертность и заболеваемость коронавирусом в Калужской области снижается три месяца подряд. Подробности.
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