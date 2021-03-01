В Калужской области 40 человек скончались от коронавируса за февраль

В феврале 2021 года в Калужской области от коронавируса умерли 40 человек. Число жертв эпидемии COVID-19 увеличилось с 218 до 258, сообщает региональный оперативный штаб.

В январе коронавирус унес жизни 49 калужан, в декабре – 63. Последний месяц 2020 года был пиковым по смертности от ковида на данный момент.

За февраль COVID-19 выявили у 3830 калужан. По этому показателю снижение наблюдается также третий месяц подряд: в январе было 4936 новых случаев, в декабре – 5061.

За последний месяц зимы вылечились от коронавируса 3735 жителей нашего региона. В январе было 4011, в декабре – 5731.

Ранее мы рассказывали, что в 2020 году смертность в Калужской области выросла на 17%. Пик пришелся на период с октября по декабрь.

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