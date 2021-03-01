В Калужской области подтвердили 106 новых случаев коронавируса 1 марта

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 106 случаев заражения коронавирусом, сообщили KP40 в понедельник, 1 марта, в федеральном оперативном штабе. Общее количество заболевших выросло до 29 921.

Выздоровели еще 92 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 27 572 калужанина.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 258 человек.

На лечении остается 2091 человек.

По всей России за сутки выявлены 11 571 случай коронавируса. За весь период - 4 257 650. Выписаны – 3 823 074. За последние сутки умерли 333 человек, за все время – 86 455.

Тем временем

Смертность и заболеваемость коронавирусом в Калужской области снижается три месяца подряд. Подробности.

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