В 15 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области зарегистрировано 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 29 590, сообщили KP40 в пятницу, 26 февраля, в федеральном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 116 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 27 245 калужан.

Новых подтвержденных случаев не было. В списке умерших по-прежнему 255 человек.

На лечении остаются 2090 человек.

В 15 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 10 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 391 (+3 к предыдущему дню),

Обнинск – 182 (-5),

Боровский район – 127 (-4),

Малоярославецкий район – 125 (-4),

Кировский район – 111 (+3),

Козельский район – 97 (-2),

Жуковский район – 86 (-5),

Дзержинский район – 85 (+2),

Людиновский район – 79 (+5),

Думиничский район – 77 (0),

Бабынинский район – 70 (+1),

Сухиничский район – 68 (+2),

Тарусский район – 65 (+3),

Перемышльский район – 57 (-2),

Медынский район – 56 (-2),

Юхновский район – 54 (+1),

Жиздринский район – 52 (-3),

Мещовский район – 46 (-4),

Спас-Деменский район – 42 (-7),

Ферзиковский район – 38 (+1),

Мосальский район - 37 (+3),

Хвастовичский район – 35 (+5),

Износковский район – 31 (+4),

Ульяновский район – 29 (+4),

Куйбышевский район – 26 (+3)

Барятинский район – 24 (+2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области 26 февраля 2021 года.

Тем временем

Одна из школ Калужской области полностью перешла на дистанционное обучение. Подробности.

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