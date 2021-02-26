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В 15 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области зарегистрировано 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 29 590, сообщили KP40 в пятницу, 26 февраля, в федеральном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 116 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 27 245 калужан.
Новых подтвержденных случаев не было. В списке умерших по-прежнему 255 человек.
На лечении остаются 2090 человек.
В 15 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 10 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 391 (+3 к предыдущему дню),
- Обнинск – 182 (-5),
- Боровский район – 127 (-4),
- Малоярославецкий район – 125 (-4),
- Кировский район – 111 (+3),
- Козельский район – 97 (-2),
- Жуковский район – 86 (-5),
- Дзержинский район – 85 (+2),
- Людиновский район – 79 (+5),
- Думиничский район – 77 (0),
- Бабынинский район – 70 (+1),
- Сухиничский район – 68 (+2),
- Тарусский район – 65 (+3),
- Перемышльский район – 57 (-2),
- Медынский район – 56 (-2),
- Юхновский район – 54 (+1),
- Жиздринский район – 52 (-3),
- Мещовский район – 46 (-4),
- Спас-Деменский район – 42 (-7),
- Ферзиковский район – 38 (+1),
- Мосальский район - 37 (+3),
- Хвастовичский район – 35 (+5),
- Износковский район – 31 (+4),
- Ульяновский район – 29 (+4),
- Куйбышевский район – 26 (+3)
- Барятинский район – 24 (+2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области 26 февраля 2021 года.
Тем временем
Одна из школ Калужской области полностью перешла на дистанционное обучение. Подробности.
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