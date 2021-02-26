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В 15 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 26.02.2021 18:34 0 911
В 15 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области зарегистрировано 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 29 590, сообщили KP40 в пятницу, 26 февраля, в федеральном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 116 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 27 245 калужан.

Новых подтвержденных случаев не было. В списке умерших по-прежнему 255 человек.

На лечении остаются 2090 человек.

В 15 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 10 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 391 (+3 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 182 (-5),
  • Боровский район – 127 (-4),
  • Малоярославецкий район – 125 (-4),
  • Кировский район – 111 (+3),
  • Козельский район – 97 (-2),
  • Жуковский район – 86 (-5),
  • Дзержинский район – 85 (+2),
  • Людиновский район – 79 (+5),
  • Думиничский район – 77 (0),
  • Бабынинский район – 70 (+1),
  • Сухиничский район – 68 (+2),
  • Тарусский район – 65 (+3),
  • Перемышльский район – 57 (-2),
  • Медынский район – 56 (-2),
  • Юхновский район – 54 (+1),
  • Жиздринский район – 52 (-3),
  • Мещовский район – 46 (-4),
  • Спас-Деменский район – 42 (-7),
  • Ферзиковский район – 38 (+1),
  • Мосальский район - 37 (+3),
  • Хвастовичский район – 35 (+5),
  • Износковский район – 31 (+4),
  • Ульяновский район – 29 (+4),
  • Куйбышевский район – 26 (+3)
  • Барятинский район – 24 (+2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области 26 февраля 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области 26 февраля 2021 года.

Тем временем

Одна из школ Калужской области полностью перешла на дистанционное обучение. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 26.02.2021 18:34 0 911
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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