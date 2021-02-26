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В Калужской области 120 человек заболели коронавирусом за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 120 случаев заражения коронавирусом, сообщили KP40 в пятницу, 26 февраля, в федеральном оперативном штабе. Общее количество заболевших выросло до 29 590.
Выздоровели еще 116 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 27 245 калужан.
Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 255 человек.
На лечении остаются 2090 человек.
По всей России за сутки выявлены 11 086 случаев коронавируса. За весь период - 4 223 186. Выписаны – 3 783 386. За последние сутки умерли 428 человек, за все время – 85 304.
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