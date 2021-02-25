В Калужской области одна школа и четыре класса перешли на дистант из-за коронавируса и ОРВИ

В Калужской области 44 учителя болеют коронавирусом. Такие данные вечером 24 февраля на заседании регионального оперативного штаба сообщил министр образования и науки Александр АНИКЕЕВ.

Ковидом также болеют четыре ученика. Из-за этого три класса переведены на дистанционное обучение.

Кроме того, в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппа на дистанционное обучение полностью переведена Козельская общеобразовательная школа № 4 и один класс лицея № 36 в Калуге.

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