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В Калужской области одна школа и четыре класса перешли на дистант из-за коронавируса и ОРВИ
В Калужской области 44 учителя болеют коронавирусом. Такие данные вечером 24 февраля на заседании регионального оперативного штаба сообщил министр образования и науки Александр АНИКЕЕВ.
Ковидом также болеют четыре ученика. Из-за этого три класса переведены на дистанционное обучение.
Кроме того, в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппа на дистанционное обучение полностью переведена Козельская общеобразовательная школа № 4 и один класс лицея № 36 в Калуге.
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