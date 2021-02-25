В Калужской области 28 924 человека привились от коронавируса

В Калужской области от коронавируса уже привились 28 924 человека. Такие данные вечером 24 февраля назвал на заседании оперативного штаба министр здравоохранения региона Алан ЦКАЕВ.

За неделю количество вакцинированных выросло на 4059 – это более 16%.

Охват вакцинацией составляет 2 886,6 на сто тысяч населения, сообщает пресс-служба правительства. В медицинских организациях области создан 41 прививочный участок, для выезда на предприятия работают 46 мобильных медицинских бригад, в сельские населенные пункты выезжают три мобильные бригады.

А вы уже привились от коронавируса? Да, двумя компонентами Да, первым компонентом Нет, но собираюсь Нет, мне противопоказана прививка Нет, не собираюсь Пока не решил, буду ли прививаться Голосование заканчивается 10/03/2021

Напомним, на данный момент в Калужской области выявлены 29 352 случая COVID-19. Лечатся на данный момент 2087 человек.

В больницах на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся шесть человек, на неинвазивной ИВЛ – 25, на кислородной поддержке – 638. За последние сутки в больницы поступило 11 человек, 13 пациентов выписано.

Охват тестированием составляет 233,4 на 100 тысяч населения. С начала пандемии обследовано 468 742 человека.

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