В 12 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 29 352, сообщили KP40 в среду, 24 февраля, в федеральном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 113 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 27 014 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 251 человек.

На лечении остаются 2087 человек.

В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 395 (+2 к предыдущему дню),

Обнинск – 187 (-3),

Боровский район – 135 (+6),

Малоярославецкий район – 118 (+3),

Кировский район – 106 (+4),

Козельский район – 95 (+3),

Жуковский район – 87 (-3),

Дзержинский район – 79 (-2),

Думиничский район – 77 (-2),

Людиновский район – 75 (-1),

Бабынинский район – 70 (-2),

Сухиничский район – 67 (-1),

Тарусский район – 63 (-1),

Перемышльский район – 61 (+1),

Медынский район – 53 (-2),

Жиздринский район – 51 (-2),

Юхновский район – 49 (-1),

Мещовский район – 48 (0),

Спас-Деменский район – 46 (+1),

Ферзиковский район – 39 (-1),

Мосальский район - 36 (-1),

Хвастовичский район – 36 (+1),

Износковский район – 31 (+2),

Ульяновский район – 30 (+2),

Куйбышевский район – 28 (+3)

Барятинский район – 25 (+2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области 24 февраля 2021 года.

Тем временем

В Калужской области смертность в 2020 году выросла на 17%. Пик пришелся на декабрь. Подробности.

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