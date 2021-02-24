$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Происшествия
COVID-19 Снегопад Районы, кварталы Глас народа

В 12 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 24.02.2021 19:01 0 768
В 12 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 29 352, сообщили KP40 в среду, 24 февраля, в федеральном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 113 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 27 014 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 251 человек.

На лечении остаются 2087 человек.

В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 395 (+2 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 187 (-3),
  • Боровский район – 135 (+6),
  • Малоярославецкий район – 118 (+3),
  • Кировский район – 106 (+4),
  • Козельский район – 95 (+3),
  • Жуковский район – 87 (-3),
  • Дзержинский район – 79 (-2),
  • Думиничский район – 77 (-2),
  • Людиновский район – 75 (-1),
  • Бабынинский район – 70 (-2),
  • Сухиничский район – 67 (-1),
  • Тарусский район – 63 (-1),
  • Перемышльский район – 61 (+1),
  • Медынский район – 53 (-2),
  • Жиздринский район – 51 (-2),
  • Юхновский район – 49 (-1),
  • Мещовский район – 48 (0),
  • Спас-Деменский район – 46 (+1),
  • Ферзиковский район – 39 (-1),
  • Мосальский район - 36 (-1),
  • Хвастовичский район – 36 (+1),
  • Износковский район – 31 (+2),
  • Ульяновский район – 30 (+2),
  • Куйбышевский район – 28 (+3)
  • Барятинский район – 25 (+2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области 24 февраля 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области 24 февраля 2021 года.

Тем временем

В Калужской области смертность в 2020 году выросла на 17%. Пик пришелся на декабрь. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 24.02.2021 19:01 0 768
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
RAMZES666, LeBwa и AlinaRinRin стали амбассадорами тарифа «Игровой» от «Ростелекома»
«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую платформу Wi-Fi 2.0
В марте на more.tv и Wink выходит документальный фильм «NAVI. Рожденные побеждать»
МегаФон достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге
ВТБ: спрос россиян на кредиты вырос в январе в 1,5 раза
ВТБ: каждая третья ипотека в январе выдана по госпрограмме
ВТБ: господдержка увеличила продажи автокредитов в Калуге на 38%
Число абонентов Wink в Калужской области достигло 50 тысяч
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Где в Калуге нужно установить новый мультимедийный фонтан за 82 миллиона рублей? 
Всего проголосовало: 1838
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Растущий спрос на мансуровский гранит грозит обернуться дефицитом на рынке
Флешки оптом в Москве
Мужские толстовки с принтом

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru