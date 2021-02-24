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В 12 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 29 352, сообщили KP40 в среду, 24 февраля, в федеральном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 113 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 27 014 калужан.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 251 человек.
На лечении остаются 2087 человек.
В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 395 (+2 к предыдущему дню),
- Обнинск – 187 (-3),
- Боровский район – 135 (+6),
- Малоярославецкий район – 118 (+3),
- Кировский район – 106 (+4),
- Козельский район – 95 (+3),
- Жуковский район – 87 (-3),
- Дзержинский район – 79 (-2),
- Думиничский район – 77 (-2),
- Людиновский район – 75 (-1),
- Бабынинский район – 70 (-2),
- Сухиничский район – 67 (-1),
- Тарусский район – 63 (-1),
- Перемышльский район – 61 (+1),
- Медынский район – 53 (-2),
- Жиздринский район – 51 (-2),
- Юхновский район – 49 (-1),
- Мещовский район – 48 (0),
- Спас-Деменский район – 46 (+1),
- Ферзиковский район – 39 (-1),
- Мосальский район - 36 (-1),
- Хвастовичский район – 36 (+1),
- Износковский район – 31 (+2),
- Ульяновский район – 30 (+2),
- Куйбышевский район – 28 (+3)
- Барятинский район – 25 (+2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области 24 февраля 2021 года.
Тем временем
В Калужской области смертность в 2020 году выросла на 17%. Пик пришелся на декабрь. Подробности.