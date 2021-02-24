В Калужской области за сутки 121 человек заразился коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 121 случай заражения коронавирусом, сообщили KP40 в среду, 24 февраля, в федеральном оперативном штабе. Общее количество заболевших выросло до 29 352.

Выздоровели еще 113 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 27 014 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 251 человек.

На лечении остаются 2087 человек.

По всей России за сутки выявлены 11 749 случаев коронавируса. За весь период - 4 200 902. Выписаны – 3 751 562. За последние сутки умерли 383 человека, за все время – 84 430.

Тем временем

В Калужской области смертность в 2020 году выросла на 17%. Пик пришелся на декабрь. Подробности.

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