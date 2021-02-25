В 14 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области зарегистрировано 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 29 470, сообщили KP40 в четверг, 25 февраля, в федеральном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 115 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 27 129 калужан.

Подтверждены еще четыре смерти от ковида. Умерли два жителя Калуги - 82 и 60 лет, пациент из Медынского района 63 лет, а также заболевший коронавирусом 49-летний житель Сухиничского района. В списке умерших теперь 255 человек.

На лечении остаются 2086 человек.

В 10 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось, в двух - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 388 (-7 к предыдущему дню),

Обнинск – 187 (0),

Боровский район – 131 (-4),

Малоярославецкий район – 129 (+11),

Кировский район – 108 (+2),

Козельский район – 99 (+4),

Жуковский район – 91 (+4),

Дзержинский район – 83 (+4),

Думиничский район – 77 (0),

Людиновский район – 74 (-1),

Бабынинский район – 69 (-1),

Сухиничский район – 66 (-1),

Тарусский район – 62 (-1),

Перемышльский район – 59 (-2),

Медынский район – 58 (+5),

Жиздринский район – 55 (+4),

Юхновский район – 53 (+4),

Мещовский район – 50 (+2),

Спас-Деменский район – 49 (+3),

Ферзиковский район – 37 (-2),

Мосальский район - 34 (-2),

Хвастовичский район – 30 (-6),

Износковский район – 27 (-4),

Ульяновский район – 25 (-5),

Куйбышевский район – 23 (-5)

Барятинский район – 22 (-3).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области 25 февраля 2021 года.

Тем временем

Одна из школ Калужской области полностью перешла на дистанционное обучение. Подробности.

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