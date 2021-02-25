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В 14 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области зарегистрировано 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 29 470, сообщили KP40 в четверг, 25 февраля, в федеральном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 115 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 27 129 калужан.
Подтверждены еще четыре смерти от ковида. Умерли два жителя Калуги - 82 и 60 лет, пациент из Медынского района 63 лет, а также заболевший коронавирусом 49-летний житель Сухиничского района. В списке умерших теперь 255 человек.
На лечении остаются 2086 человек.
В 10 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось, в двух - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 388 (-7 к предыдущему дню),
- Обнинск – 187 (0),
- Боровский район – 131 (-4),
- Малоярославецкий район – 129 (+11),
- Кировский район – 108 (+2),
- Козельский район – 99 (+4),
- Жуковский район – 91 (+4),
- Дзержинский район – 83 (+4),
- Думиничский район – 77 (0),
- Людиновский район – 74 (-1),
- Бабынинский район – 69 (-1),
- Сухиничский район – 66 (-1),
- Тарусский район – 62 (-1),
- Перемышльский район – 59 (-2),
- Медынский район – 58 (+5),
- Жиздринский район – 55 (+4),
- Юхновский район – 53 (+4),
- Мещовский район – 50 (+2),
- Спас-Деменский район – 49 (+3),
- Ферзиковский район – 37 (-2),
- Мосальский район - 34 (-2),
- Хвастовичский район – 30 (-6),
- Износковский район – 27 (-4),
- Ульяновский район – 25 (-5),
- Куйбышевский район – 23 (-5)
- Барятинский район – 22 (-3).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области 25 февраля 2021 года.
Тем временем
Одна из школ Калужской области полностью перешла на дистанционное обучение. Подробности.
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