Оперштаб сообщил подробности о четырех новых жертвах коронавируса в Калужской области

Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 255. Региональный оперативный штаб сообщил KP40 в четверг, 25 февраля, что умерли два жителя Калуги - 82 и 60 лет, пациент из Медынского района 63 лет, а также заболевший коронавирусом 49-летний житель Сухиничского района.

Выявлено также 118 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 29 470.

Выздоровели еще 115 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 27 129 калужан.

На лечении остаются 2086 человек.

Тем временем

Стало известно, сколько калужан уже сделало прививку от коронавируса. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.