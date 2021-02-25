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Оперштаб сообщил подробности о четырех новых жертвах коронавируса в Калужской области
Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 255. Региональный оперативный штаб сообщил KP40 в четверг, 25 февраля, что умерли два жителя Калуги - 82 и 60 лет, пациент из Медынского района 63 лет, а также заболевший коронавирусом 49-летний житель Сухиничского района.
Выявлено также 118 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 29 470.
Выздоровели еще 115 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 27 129 калужан.
На лечении остаются 2086 человек.
Тем временем
Стало известно, сколько калужан уже сделало прививку от коронавируса. Подробности.
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