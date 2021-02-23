В 14 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области зарегистрировано 122 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 29 231, сообщили KP40 во вторник, 23 февраля, в федеральном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 109 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 26 901 калужанин.

Зафиксировано четыре новых смерти. В списке умерших теперь 251 калужанин.

В 10 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня: