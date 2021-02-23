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В 14 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области зарегистрировано 122 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 29 231, сообщили KP40 во вторник, 23 февраля, в федеральном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 109 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 26 901 калужанин.
Зафиксировано четыре новых смерти. В списке умерших теперь 251 калужанин.
В 10 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 393 (+9 к предыдущему дню),
- Обнинск – 190 (+5),
- Боровский район – 129 (+9),
- Малоярославецкий район – 115 (+7),
- Кировский район – 102 (-3),
- Козельский район – 92 (-3),
- Жуковский район – 90 (+2),
- Дзержинский район – 81 (-4),
- Думиничский район – 79 (-4),
- Людиновский район – 76 (-4),
- Бабынинский район – 72 (-1),
- Сухиничский район – 68 (-1),
- Тарусский район – 64 (-2),
- Перемышльский район – 60 (+1),
- Медынский район – 55 (-1),
- Жиздринский район – 53 (-1),
- Юхновский район – 50 (-1),
- Мещовский район – 48 (-1),
- Спас-Деменский район – 45 (+1),
- Ферзиковский район – 40 (-3),
- Мосальский район - 37 (-1),
- Хвастовичский район – 35 (+3),
- Износковский район – 29 (0),
- Ульяновский район – 28 (+1),
- Куйбышевский район – 25 (+1)
- Барятинский район – 23 (0).
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