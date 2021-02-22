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В 11 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области зарегистрированы 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 29 109, сообщили KP40 в понедельник, 22 февраля, в федеральном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 115 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 26 792 калужанина.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 247 калужан.
В 15 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 11 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 384 (-3 к предыдущему дню),
- Обнинск – 185 (-4),
- Боровский район – 120 (+2),
- Малоярославецкий район – 108 (-3),
- Кировский район – 105 (+2),
- Козельский район – 95 (+2),
- Жуковский район – 88 (-1),
- Дзержинский район – 85 (+1),
- Думиничский район – 83 (-1),
- Людиновский район – 80 (+2),
- Бабынинский район – 73 (+2),
- Сухиничский район – 69 (+1),
- Тарусский район – 66 (+1),
- Перемышльский район – 59 (-1),
- Медынский район – 56 (-2),
- Жиздринский район – 54 (-3),
- Юхновский район – 51 (-4),
- Мещовский район – 49 (-2),
- Спас-Деменский район – 44 (+1),
- Ферзиковский район – 43 (+3),
- Мосальский район - 38 (+2),
- Хвастовичский район – 32 (+1),
- Износковский район – 29 (+2),
- Ульяновский район – 27 (+2),
- Куйбышевский район – 24 (+1)
- Барятинский район – 23 (+2).
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