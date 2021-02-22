В 11 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области зарегистрированы 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 29 109, сообщили KP40 в понедельник, 22 февраля, в федеральном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 115 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 26 792 калужанина.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 247 калужан.

В 15 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 11 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня: