В Калужской области еще один человек умер от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще одну смерть от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 237, сообщили KP40 в пятницу, 12 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Выявлено также 144 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 27 770.

Выздоровели еще 145 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 25 513 калужан.

На лечении остаются 2020 человек.

По всей России за сутки выявлены 15 089 случаев коронавируса. За весь период - 4 042 837. Выписан – 3 559 142. За последние сутки умерли 507 человек, за все время – 79 194.

Тем временем

В калужских детских садах утренники на 8 Марта пройдут без родителей. Подробности.

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