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В 14 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в пятницу, 12 февраля, подтвердили 144 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 27 770, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 145 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 25 513 калужан.
Новых смертей - одна. Скончался 60-летний житель Калуги. В списке умерших теперь 237 калужан.
На лечении остаются 2020 человек. Большая часть из них выздоравливает в домашних условиях.
В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось, в трех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 433 (+8 к предыдущему дню),
- Обнинск – 203 (-8),
- Боровский район – 122 (-5),
- Кировский район – 116 (-2),
- Козельский район – 114 (0),
- Малоярославецкий район – 101 (-2),
- Жуковский район – 95 (-2),
- Людиновский район – 93 (0),
- Дзержинский район – 79 (+3),
- Сухиничский район – 74 (+3),
- Бабынинский район – 66 (0),
- Тарусский район – 60 (+2),
- Думиничский район – 51 (+3),
- Перемышльский район – 46 (+2),
- Юхновский район – 44 (+3),
- Медынский район – 42 (+4),
- Жиздринский район – 38 (+1),
- Мещовский район – 34 (-1),
- Ферзиковский район – 33 (-1),
- Спас-Деменский район – 31 (-2),
- Мосальский район - 29 (-1),
- Износковский район – 27 (-1),
- Хвастовичский район – 25 (-2),
- Ульяновский район – 23 (-2),
- Куйбышевский район – 21 (-1),
- Барятинский район – 20 (-1).
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 12 февраля 2021 года.
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