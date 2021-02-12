В 14 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в пятницу, 12 февраля, подтвердили 144 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 27 770, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 145 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 25 513 калужан.

Новых смертей - одна. Скончался 60-летний житель Калуги. В списке умерших теперь 237 калужан.

На лечении остаются 2020 человек. Большая часть из них выздоравливает в домашних условиях.

В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось, в трех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 433 (+8 к предыдущему дню),

Обнинск – 203 (-8),

Боровский район – 122 (-5),

Кировский район – 116 (-2),

Козельский район – 114 (0),

Малоярославецкий район – 101 (-2),

Жуковский район – 95 (-2),

Людиновский район – 93 (0),

Дзержинский район – 79 (+3),

Сухиничский район – 74 (+3),

Бабынинский район – 66 (0),

Тарусский район – 60 (+2),

Думиничский район – 51 (+3),

Перемышльский район – 46 (+2),

Юхновский район – 44 (+3),

Медынский район – 42 (+4),

Жиздринский район – 38 (+1),

Мещовский район – 34 (-1),

Ферзиковский район – 33 (-1),

Спас-Деменский район – 31 (-2),

Мосальский район - 29 (-1),

Износковский район – 27 (-1),

Хвастовичский район – 25 (-2),

Ульяновский район – 23 (-2),

Куйбышевский район – 21 (-1),

Барятинский район – 20 (-1).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 12 февраля 2021 года.

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