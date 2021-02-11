В калужских детских садах утренники на 8 Марта пройдут без родителей

Как мы уже рассказывали, в начале февраля жители Калужской области в соцсетях жалуются на невозможность попасть на утренники в детские сады из-за введенных коронавирусных ограничений. Малыши готовят праздник с воспитателями, но выступают перед пустым залом.

- Мы согласны, что в ряде мер есть определенные противоречия, но эпидемиологические ограничения в образовательных организациях были последовательными на протяжении всего периода пандемии, - прокомментировали ситуацию в министерстве образования и науки Калужской области. - И сейчас они продлены до 1 января 2022 года. Тем не менее, проводить утренники можно, но не для всего детского сада, а для отдельной группы.

Также в министерстве уточнили, что утренники на 8 Марта пройдут без родителей. Все будет так же, как и в декабре 2020 года.

Ранее, напомним, в правительстве Калужской области заявляли, что заболеваемость коронавирусом в нашем регионе снижается. В больницах Калуги сокращают койки для пациентов с ковидом.