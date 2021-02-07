Калужане просят пустить родителей на утренники в детские сады

В социальных сетях одна из калужанок пожаловалась губернатору, что родителей не пускают в детские сады на утренники.

- Скажите пожалуйста почему все кафе и рестораны работают, театры, кинотеатры, люди ездят в общественном транспорте без масок, а утренники в саду запрещены? – написала женщина. - Зачем вы у детей детство забираете, ребенок учит стих к 8 Марта для мамы, а в итоге кому он его рассказывать будет?

Вот как ситуацию прокомментировали в министерстве образования и науки Калужской области:

- Утренники не запрещены. Их можно проводить, но не для всего сада одновременно, а для отдельной группы. Это нормальная мера предосторожности. Праздники обязательно состоятся.

В министерстве, правда, пока не уточнили, смогут ли родители в марте присутствовать на праздниках.

Напомним, новогодние утренники в садах из-за коронавируса прошли без родителей. В некоторых группах в Калуге на праздник допускали одного родителя, чтобы он сделал фото и видео.

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