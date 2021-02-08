В Калужской области за неделю сократили 545 коек для больных коронавирусом

В больницах Калужской области по состоянию на 8 февраля осталось 1365 коек для пациентов с коронавирусом. Неделю назад мест для больных было на 545 больше, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

На данный момент в нашем регионе госпитализировано 606 пациентов с коронавирусом и 486 человек с пневмонией. 273 койки свободны.

На кислородной поддержке – 706 пациентов. Из них 10 человек на инвазивной искусственной вентиляции легких, 35 – на неинвазивной ИВЛ.

- Готовятся к восстановлению профильной деятельности ЦРБ Боровского района и Центральная межрайонная больница №6 в Товарково, - подчеркнули в минздраве.

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