В Калужской области еще один человек скончался от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще одну смерть от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 236, сообщили KP40 в четверг, 11 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Выявлено также 142 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 27 626.

Выздоровели еще 146 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 25 368 калужан.

На лечении остаются 2022 человека.

По всей России за сутки выявлены 15 038 случаев коронавируса. За весь период - 4 027 748. Выписан – 3 538 422. За последние сутки умерли 553 человека, за все время – 78 687.

Тем временем

В калужских детских садах утренники на 8 Марта пройдут без родителей. Подробности.

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