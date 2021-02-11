€ 80.12 0.42
В Калужской области еще один человек скончался от коронавируса за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще одну смерть от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 236, сообщили KP40 в четверг, 11 февраля, в федеральном оперативном штабе.
Выявлено также 142 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 27 626.
Выздоровели еще 146 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 25 368 калужан.
На лечении остаются 2022 человека.
По всей России за сутки выявлены 15 038 случаев коронавируса. За весь период - 4 027 748. Выписан – 3 538 422. За последние сутки умерли 553 человека, за все время – 78 687.
Тем временем
В калужских детских садах утренники на 8 Марта пройдут без родителей. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!